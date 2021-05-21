Вашингтон, 21 мая. Новый фильм режиссера Зака Снайдера «Армия мертвецов» вышел на стриминговой платформе Netflix 21 мая. Картина доступна как в английской, так и в русской озвучке.

Неделей ранее картина Зака Снайдера вышла в некоторых кинотеатрах Соединенных Штатов. Теперь же фильм можно посмотреть дома.

Кадр из фильма «Армия мертвецов» /

Кинокритики положительно оценили боевик: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у фильма 73% «свежести», а на Metacritic картине поставили 53 балла из 100 возможных.

Ранее некоторые эксперты сравнили работу Снайдера с поездкой в Лас-Вегас, назвав просмотр бессмысленным весельем, о котором жалеешь на следующей день. По мнению критиков, главный минус фильма — чрезмерная затянутость и попытка быть серьезным.