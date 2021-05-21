Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике

Вашингтон, 21 мая. Россия обладает рядом смертоносных инструментов для разгрома любого противника в Арктическом регионе, считают журналисты из Соединенных Штатов.

Военнослужащие ВС РФ лучше всех в мире подготовлены к ведению боевых действий на территории Арктики, отметил автор The National Interest Роберт Фарли в своем материале, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, еще во времена СССР Москва готовилась к использованию арктических территорий в случае вооруженного конфликта с Западом.

Распад Советского Союза не лишил Россию боевого потенциала в Арктике, оставив ей богатое наследие в виде широкого спектра мощных инструментов, которые позволят одолеть любого врага, считает аналитик. Он рассказал о «смертоносном наборе» средств, при помощи которых РФ будет воевать с США и другими странами НАТО в регионе.

Ледокольный флот России стал первым в этом списке, составленном Фарли. По его словам, Москва располагает самым большим количеством ледоколов в мире. Активное освоение Арктики и повышенный интерес военных и гражданских к региону делают подобные корабли невероятно востребованными.

«Ледоколы гарантируют российским военным доступ в Арктику с уверенностью, которой нет ни у одной другой страны. Это дает России большую свободу в планировании своей военной стратегии и стратегии доступа к ресурсам в полярном регионе», — пишет эксперт.

Вторым смертоносным инструментом России в Арктике являются чудовищные подлодки типа «Акула», имеющие внушительный арсенал оружия, заявил Фарли. По его мнению, недостаточную скрытность подобные субмарины с лихвой компенсируют монструозными размерами и количеством вооружения на борту.

Небо же над Арктикой прикрывают российские истребители-перехватчики МиГ-31, напомнил аналитик. Он подчеркнул, что этот самолет был создан для охоты на американские бомбардировщики. Образец имеет мощные радары и впечатляющую маневренность, что делает его невероятно эффективным, уточнил автор статьи.

Стратегический турбовинтовой бомбардировщик Ту-95, известный на Запада как «Медведь», также попал в этот перечень. Кроме того, эксперт упомянул и его морской вариант Ту-142. Фарли отметил, что этот самолет является старейшей в мире крылатой машиной, до сих пор используемой в армии. Однако он и сейчас представляет большую угрозу, так как этот бомбардировщик, оснащенный различными ракетами, отлично подходит для суровых арктических условий.

Последним эффективным российским средством ведения боев в Арктике является спецназ, уверен аналитик. По его словам, военнослужащие ВС РФ уже давно готовятся к боевым действиям в регионе. Журналист объяснил, что спецназу под силу осуществлять захват труднодоступных районов, проводить разведывательные и диверсионные миссии.

Ранее британские аналитики заявили, что у Соединенных Штатов не получится обезопасить Арктический регион без взаимодействия с Россией.