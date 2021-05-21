Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу

Схипхол, 21 мая. Представителя российского концерна «Алмаз-Антей» повторно опросили по делу о крушении Boeing 777 в 2014 году. Об этом заявил председательствующий судья Фредерик Стейхейс.

Судебный следователь ранее опросил трех экспертов. Помимо представителя из РФ в числе оказались специалисты из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии в Бельгии. С каждым из них правоохранитель беседовал отдельно.

«Эти же три эксперта теперь также были опрошены вместе, и доклад по результатам этой беседы передан суду», — добавил Стейхейс.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о причастности США к сокрытию данных о катастрофе. По его словам, действия Вашингтона имеют политический подтекст.

Трагедия произошла семь лет назад во время выполнения рейсом MH17 полета по маршруту Амстердам — Куала-Лампур. Через несколько часов судно потерпело крушение в воздухе. В результате погибли все пассажиры и члены экипажа. На борту находились 298 человек.