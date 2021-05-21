Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах

Москва, 21 мая. Иностранные государства могут вмешаться в предстоящие выборы в Госдуму РФ, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Провокации ожидаются на предстоящих федеральных выборах. По этой причине необходимо четче определить значение термина «иностранное вмешательство», сказала политик в беседе с журналистами российских СМИ.

Словосочетание подразумевает разные формы вмешательства. Это может быть как физическое, так и информационно-психологическое воздействие, уточнили в сообщении. Элла Памфилова подчеркнула, что ЦИК известны методы, которые используются для «сноса» выборов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал депутатов избегать «дешевого популизма» и «пустословия» на выборах в Госдуму страны.