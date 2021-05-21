Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»

Москва, 21 мая. Президент России Владимир Путин предупреждением о «выбивании зубов» обращался к конкретным странам. Об этом заявил военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец.

Российский лидер высказался о последствиях территориальных претензий к РФ, заявив о готовности страны «выбить зубы» желающим что-либо от нее «откусить». По мнению Баранца, при оценке международной ситуации складывается «немалый пасьянс» адресатов жесткого выступления Путина. Он назвал три внешних игрока, которым слова президента адресованы в первую очередь.

«Украинцы хотят откусить Крым. НАТО — Калининградскую область. Японцы — Курильские острова. Но это вещи совершенно очевидные», — сказал Баранец.

Также эксперт усмотрел в словах Путина возможный намек на американские планы вбить клин между РФ и Китаем. Наиболее показательной частью выступления президента Баранец считает пункт о богатствах Сибири, которые, по мнению некоторых, «несправедливо» принадлежат одной России.

«Это моя конспирология, слишком тонкая, я даже сам ее боюсь. Но, может быть, реализуется американский план любыми способами рассорить Россию с Китаем. Я склоняюсь к первым трем вариантам, но надо держать в голове стратегическую линию США. Американцы используют хитрую формулу, но и в Кремле сидят неплохие шахматисты», — заявил Баранец на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Заявление о «несправедливости» принадлежности сибирских богатств России приписывается экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт, известной резкими замечаниями об РФ. Однако Баранец выдвигает теорию о связи слов Путина с американскими планами стравливания Москвы и Пекина на тему Сибири.

Яркое заявление Путина о «выбивании зубов» прозвучало на заседании оргкомитета «Победа». Помимо предупреждения о последствиях посягательств на российские земли, президент выступил с призывом к молодому поколению о сохранении исторической памяти. Путин подчеркнул недопустимость попыток оболгать историю, указав на стремление отдельных стран и политических сил исказить роль СССР в разгроме нацизма.