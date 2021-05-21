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11:41
Происшествия
Директор школы в Краснодарском крае попалась на получении взяток
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
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Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»

Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 21 мая. Президент России Владимир Путин предупреждением о «выбивании зубов» обращался к конкретным странам. Об этом заявил военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец.

Российский лидер высказался о последствиях территориальных претензий к РФ, заявив о готовности страны «выбить зубы» желающим что-либо от нее «откусить». По мнению Баранца, при оценке международной ситуации складывается «немалый пасьянс» адресатов жесткого выступления Путина. Он назвал три внешних игрока, которым слова президента адресованы в первую очередь.

«Украинцы хотят откусить Крым. НАТО — Калининградскую область. Японцы — Курильские острова. Но это вещи совершенно очевидные», — сказал Баранец.

Также эксперт усмотрел в словах Путина возможный намек на американские планы вбить клин между РФ и Китаем. Наиболее показательной частью выступления президента Баранец считает пункт о богатствах Сибири, которые, по мнению некоторых, «несправедливо» принадлежат одной России.

«Это моя конспирология, слишком тонкая, я даже сам ее боюсь. Но, может быть, реализуется американский план любыми способами рассорить Россию с Китаем. Я склоняюсь к первым трем вариантам, но надо держать в голове стратегическую линию США. Американцы используют хитрую формулу, но и в Кремле сидят неплохие шахматисты», — заявил Баранец на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Заявление о «несправедливости» принадлежности сибирских богатств России приписывается экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт, известной резкими замечаниями об РФ. Однако Баранец выдвигает теорию о связи слов Путина с американскими планами стравливания Москвы и Пекина на тему Сибири.

Яркое заявление Путина о «выбивании зубов» прозвучало на заседании оргкомитета «Победа». Помимо предупреждения о последствиях посягательств на российские земли, президент выступил с призывом к молодому поколению о сохранении исторической памяти. Путин подчеркнул недопустимость попыток оболгать историю, указав на стремление отдельных стран и политических сил исказить роль СССР в разгроме нацизма.

путин россия территории баранец выбить зубы
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