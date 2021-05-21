Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой

Москва, 21 мая. Украинский президент Владимир Зеленский попал в скандал с косовороткой, поскольку не разбирается в таких вещах, сообщила консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева.

По словам специалиста, Зеленский перепутал украинскую вышиванку и русскую косоворотку, поскольку не разбирается в таких вещах, однако не считает необходимым советоваться с экспертами. Подобными вопросами обязаны заниматься сотрудники протокольной службы.

«Но такие люди, как Зеленский, мало обращают внимание на профессионалов, так как он сам непрофессионал в своем деле», — сказала Николаева.

Эксперт подчеркнула, что президенту Украины даже не пришла в голову идея, что нужно показать косоворотку службе протокола.

Офис Зеленского ранее отреагировал на скандал с президентом в День вышиванки.