«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов

Москва, 21 мая. Предупреждение о возможных задержках регистрации пассажиров на рейсы опубликовала авиакомпания «Аэрофлот».

Случился сбой у поставщика IT-услуг, не исключены задержки рейсов, рассказал официальный представитель перевозчика Михаил Демин. Не исключены и задержки времена вылета.

«Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета», — заявил он.

«Аэрофлот» летом увеличит количество рейсов их Москвы в города Урала, Сибири, Дальнего Востока и Поволжья. Число перелетов увеличится в два-три раза.