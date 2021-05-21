Прага, 21 мая. Включение в список недружественных к России стран стало огромным позором для Чехии, поскольку республика обязана СССР своим послевоенным будущим, заявил политик Томаш Калаб.

Ранее Россия обнародовала перечень недружественных стран, в который попали США и Чехия. Поводом для этого стали голословные заявления Праги о причастности РФ к взрывам складов во Врбетице в 2014 году. В итоге министерство иностранных дел республики, которое по праву может называться рупором указов США, посчитало решение Москвы началом нового витка эскалации отношений.

«Американцы уже ждут не дождуятся, когда помогут Европе обрести «энергетическую безопасность», отрезав ее от российского газа и нефти. Конечно, они с удовольствием их возместят», — обратил внимание Калаб.

За сланцевый газ Чехии придется платить в несколько раз больше. В результате расстаться с деньгами будут вынуждены простые граждане. Положение может также ухудшиться из-за коронавируса.

«Сколько жизней будет потеряно из-за отсутствия на протяжении многих недель качественной вакцины «Спутник V», — отметил политик в своей статье для Halo noviny.

Чешский депутат Ян Грнчирж ранее назвал первых лиц государства, которые поддержали антироссийские заявления, «полезными идиотами». По его словам, Запад нашел способ нажиться на Праге и с новой силой продолжить политические игры с Россией.