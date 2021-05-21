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21 мая 11:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:41
Происшествия
Директор школы в Краснодарском крае попалась на получении взяток
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
Шоу-бизнес
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Вильфанд рассказал, каким будет лето в России

Общество
Вильфанд рассказал, каким будет лето в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 мая. Летом почти на всей территории России ожидается температура воздуха около или выше установленной нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Особенно комфортный летний сезон прогнозируется на севере азиатской части страны. Также не ожидается, что будущие три месяца станут дождливыми, сообщил ТАСС Роман Вильфанд.

«Прогноз практически по всей территории страны такой — температурный фон около и выше нормы, то есть лето ожидается нехолодное», — сообщил он.

Такой прогноз погоды является вероятным. С течением времени он будет уточняться и детализироваться отдельно на каждый месяц, объяснил особенности работы научный руководитель Гидрометцентра России.

При этом конец весны в ряде регионов выдастся дождливым. В Ленинградской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и сильного ветра.

Период непогоды начался и на территории Московской области. В регионе возможно усиление ветра до 17 м/с. Местным жителям следует внимательнее следить за прогнозами в ближайшие дни, отметил Роман Вильфанд, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

погода россия гидрометцентр лето вильфанд
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