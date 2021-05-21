Вильфанд рассказал, каким будет лето в России

Москва, 21 мая. Летом почти на всей территории России ожидается температура воздуха около или выше установленной нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Особенно комфортный летний сезон прогнозируется на севере азиатской части страны. Также не ожидается, что будущие три месяца станут дождливыми, сообщил ТАСС Роман Вильфанд.

«Прогноз практически по всей территории страны такой — температурный фон около и выше нормы, то есть лето ожидается нехолодное», — сообщил он.

Такой прогноз погоды является вероятным. С течением времени он будет уточняться и детализироваться отдельно на каждый месяц, объяснил особенности работы научный руководитель Гидрометцентра России.

При этом конец весны в ряде регионов выдастся дождливым. В Ленинградской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и сильного ветра.

Период непогоды начался и на территории Московской области. В регионе возможно усиление ветра до 17 м/с. Местным жителям следует внимательнее следить за прогнозами в ближайшие дни, отметил Роман Вильфанд, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».