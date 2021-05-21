Максим Галкин высмеял музыкальные таланты Давида Манукяна на своем шоу

Москва, 21 мая. Юморист и телеведущий Максим Галкин подколол рэпера и блогера Давида Манукяна, известного публике под псевдонимом Дава.

Музыкант стал гостем YouTube-шоу Галкина «Музыкалити», причем он пришел в студию не один, а месте с матерью Анной Манукян. По другую сторону стола расположились певец Сергей Трофимов и его дочь Лиза.

Во время шоу выяснилось, что исполнитель шансона не знает ни одной песни Давы. На выручку пришла дочь Трофимова, исполнившая отрывок из совместного трека Манукяна и Филипа Киркорова «Ролекс». Мать рэпера в ответ отметила, что очень любит песню шансон-исполнителя под названием «Я скучаю по тебе».

Затем Даву тоже попросили спеть композицию его оппонента. Блогер застеснялся и отказался, после чего Галкин высмеял его музыкальные таланты.

«А ты не бойся. До этого же ты не боялся неправильно напеть», — сказал юморист.

Ведущий также пошутил, что «никогда не видел армян, которые стесняются петь». Похоже, Дава не обиделся на Галкина, поскольку рэпер и его мать очень громко смеялись над шуткой.

Во время шоу возникали не только веселые, но и трогательные эпизоды. Например, мать Давы не смогла сдержать слез, вспомнив о жизненных трудностях.