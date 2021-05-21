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11:41
Происшествия
Директор школы в Краснодарском крае попалась на получении взяток
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
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Максим Галкин высмеял музыкальные таланты Давида Манукяна на своем шоу

Шоу-бизнес
Максим Галкин высмеял музыкальные таланты Давида Манукяна на своем шоу
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 21 мая. Юморист и телеведущий Максим Галкин подколол рэпера и блогера Давида Манукяна, известного публике под псевдонимом Дава.

Музыкант стал гостем YouTube-шоу Галкина «Музыкалити», причем он пришел в студию не один, а месте с матерью Анной Манукян. По другую сторону стола расположились певец Сергей Трофимов и его дочь Лиза.

Во время шоу выяснилось, что исполнитель шансона не знает ни одной песни Давы. На выручку пришла дочь Трофимова, исполнившая отрывок из совместного трека Манукяна и Филипа Киркорова «Ролекс». Мать рэпера в ответ отметила, что очень любит песню шансон-исполнителя под названием «Я скучаю по тебе».

Затем Даву тоже попросили спеть композицию его оппонента. Блогер застеснялся и отказался, после чего Галкин высмеял его музыкальные таланты.

«А ты не бойся. До этого же ты не боялся неправильно напеть», — сказал юморист.

Давид Манукян

Ведущий также пошутил, что «никогда не видел армян, которые стесняются петь». Похоже, Дава не обиделся на Галкина, поскольку рэпер и его мать очень громко смеялись над шуткой.

Во время шоу возникали не только веселые, но и трогательные эпизоды. Например, мать Давы не смогла сдержать слез, вспомнив о жизненных трудностях.

галкин манукян дава
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