Насосная станция привлечена для борьбы с паводками в Хакасии

Абакан, 21 мая. Дополнительные силы были привлечены для борьбы с разливом реки Абакан. Паводок привел к подтоплению значительного числа участков и домов.

Спасатели за сутки отметили спад воды в верховьях реки Абакан, сообщает источник ФАН. Для ликвидации последствий ЧП используются тяжелая техника и насосная станция.

В борьбе с паводками на территории города Абаза участвуют 211 человек личного состава и 69 единиц техники. В настоящее время подтоплены 207 приусадебных участков и 108 домов. Сотрудники МЧС организовали пункт временного размещения для пострадавших, им предоставили горячее питание.

В Единой дежурно-диспетчерской службе отметили, что ситуация с паводком постепенно нормализуется, писал ФАН.