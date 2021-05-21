Несовершеннолетний лицеист порезал Заслуженного учителя России в Березниках

Пермь, 21 мая. Ученик совершил нападение в лицее в Пермском крае. В результате пострадала учительница, ее госпитализировали с обильной кровопотерей.

Инцидент произошел в лицее №1. Ученик принес в школу предмет, похожий на нож и ранил преподавателя физики. Пострадавшая получила множественные ножевые ранения шеи и плеча. Ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, сейчас идет подготовка к операции, сообщал ФАН.

Известно, что женщина имеет педагогический стаж 53 года. Пострадавшей ранее было присвоено звание Заслуженного учителя России. Также она является обладательницей премии Министерства образования и науки Пермского края за подготовку "высокобалльников" по физике.