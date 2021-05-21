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21 мая 11:43
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новостей
11:41
Происшествия
Директор школы в Краснодарском крае попалась на получении взяток
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
Шоу-бизнес
Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
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Истребители-«невидимки» F-35 не смогли преодолеть системы ПВО в ходе учений ВВС США

Армия
Истребители-«невидимки» F-35 не смогли преодолеть системы ПВО в ходе учений ВВС США
pixabay.com

Москва, 21 мая. Новейшие истребители F-35 ВВС США, якобы невидимые на экранах радаров, не смогли преодолеть защиту комплексов ПВО условного противника в ходе учений.

Подробности недавних тренировок эскадрилий-«невидимок» F-35 на Аляске приводит портал «Военное обозрение». По данным его авторов, для ударов по выявленным целям условного «противника» привлекались самолеты пятого поколения F-35. Однако перед ними были использованы истребители F-15 с установленной системой EPAWSS, предназначенной для постановки сильных помех и радиоэлектронного подавления.

Только после «расчистки пути» постановщиками помех истребители F-35 смогли поразить намеченные цели, отмечают авторы публикации.

Ранее сообщалось о сокрушительном ударе, который нанес российский истребитель Су-57 по F-35 на мировом рынке высокотехнологичных вооружений. Перспективы развития отечественных комплексов ПВО анализировал «Царьград».

пво f-35 ввс сша
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