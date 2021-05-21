Истребители-«невидимки» F-35 не смогли преодолеть системы ПВО в ходе учений ВВС США

Москва, 21 мая. Новейшие истребители F-35 ВВС США, якобы невидимые на экранах радаров, не смогли преодолеть защиту комплексов ПВО условного противника в ходе учений.

Подробности недавних тренировок эскадрилий-«невидимок» F-35 на Аляске приводит портал «Военное обозрение». По данным его авторов, для ударов по выявленным целям условного «противника» привлекались самолеты пятого поколения F-35. Однако перед ними были использованы истребители F-15 с установленной системой EPAWSS, предназначенной для постановки сильных помех и радиоэлектронного подавления.

Только после «расчистки пути» постановщиками помех истребители F-35 смогли поразить намеченные цели, отмечают авторы публикации.

Ранее сообщалось о сокрушительном ударе, который нанес российский истребитель Су-57 по F-35 на мировом рынке высокотехнологичных вооружений. Перспективы развития отечественных комплексов ПВО анализировал «Царьград».