Медики сообщили об обильной кровопотере у педагога после нападения лицеиста

Пермь, 21 мая. Женщина будет проходить лечение в ГБУ здравоохранения Пермского края «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича» в Березниках.

Инцидент произошел в одном из городских лицеев. Школьник ударил ножом учителя физики в шею. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали у пострадавшей большую кровопотерю, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

Педагога планируют доставить в Пермь, где ей сделают операцию. Родители напавшего сейчас отдыхают в Сочи. Пока правоохранители пообщались с дедушкой 16-летнего подростка.

Юного злоумышленника задержали полицейские, обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщал ФАН.