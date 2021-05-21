Песков заявил о «дурацкой» подаче в некоторых современных учебниках

Москва, 21 мая. Некоторые дети вынуждены справляться с «дурацкой» подачей информации в современных учебных пособиях. Внимание на это обратил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Своими наблюдениями и собственным опытом Песков поделился в рамках марафона «Новое знание». Он сам не раз сталкивался с ошибками в пособиях, по которым обучался его сын. Пресс-секретарь президента отметил существенную роль Минпросвещения РФ в работе над улучшением качества подачи материала.

«Будем надеяться, что те огрехи, недопустимые ошибки, которые имеются в учебниках, та дурацкая подача информации, которая тоже есть, со временем будут исправлены», — добавил Песков.

Ранее он прокомментировал применение политики двойных стандартов. По его словам, Москва не приемлет использование провокационных принципов в международных делах.