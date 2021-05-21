Подсчитан рост цен на продукты в России с начала 2021 года

Москва, 21 мая. Отпускные цены российских производителей пищевых продуктов выросли на 6,4% с начала года, следует из данных Росстата.

Рост цен в апреле по отношению к марту составил 1,6%. В первом квартале текущего года цены выросли на 4,7%, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продукты подорожали на 16%.

В минувшем году динамика цен была ниже: за первые четыре месяца 2020 года цены выросли на 2,3%. Рост в апреле по сравнению с мартом составил 1,6%. При этом рост цен за первые четыре месяца прошлого года по сравнению с периодом 2019-го составил только 0,3%.

Одной из причин роста продовольственных цен в России стала жадность отдельных производителей и ретейлеров, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.