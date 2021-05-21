Продюсер Яна Рудковская оценила шансы Манижи занять первое место на Евровидении

Москва, 21 мая. Известный продюсер и светская львица Яна Рудковская оценила шансы певицы Манижи на победу в музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году.

Продюсер певца Димы Билана, ставшего победителем Евровидения в 2008 году, назвала своих фаворитов нынешнего конкурса. Рудковская выделила француженку, которая исполняет очень сильную и искреннюю, по мнению светской львицы, песню. Как считает продюсер, за первые места будут также бороться Италия и Мальта.

Манижа, полагает Рудковская, не только не займет первое место, но и не войдет в тройку лидеров. Бизнесвумен пояснила, что ей очень нравятся сама певица и ее номер, при этом продюсер не смогла похвалить композицию конкурсантки от России. Она напомнила, что Евровидение в первую очередь является конкурсом песни.

«Это пятое–восьмое место. Песня на русском языке на европейском конкурсе — я бы так не рисковала», — сказала Рудковская в беседе с РИА Новости.

Финал Евровидения-2021 состоится в Роттердаме 22 мая. Манижа с песней Russian Woman выступит под пятым номером.