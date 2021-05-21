Восхищенные Манижей читатели немецкого Spiegel заступились за российскую певицу

Москва, 21 мая. Читатели немецкого журнала Spiegel встали на защиту Манижи, представляющей Россию на песенном конкурсе Евровидение. Они раскритиковали издание за статью с антироссийским посылом.

Немцы пришли в восторг от выступления российской певицы и пожелали ей удачи в финале международного конкурса. И они были очень удивлены, что автор статьи резко высказался о выступлении россиянки.

«Разве такое возможно? Если верить журналу Spiegel, (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин все определяет в России. <…> А тут государственный телеканал поддерживает Манижу, и у нее есть как фанаты, так и хейтеры»;

«Может быть, сегодня вечером меня застукают за тем, что я болею за Россию? Просто какое-то чудо»;

«Она выступает на Евровидении совершенно официально. Но и этого достаточно госпоже Хебель, чтобы написать очередную антироссийскую статью. Эта статья, конечно, могла бы стать позитивной: прогрессивная певица получила большинство голосов, значит, не все русские думают одинаково», — заступились за Манижу восторженные комментаторы.