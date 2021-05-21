СК возбудил дело после нападения лицеиста на учительницу в Березниках

Пермь, 21 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения лицеиста на учителя в Прикамье.

Инцидент произошел в лицее № 1 города Березники. Школьник ударил ножом в шею 74-летнюю учительницу. Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, сообщал ФАН. В настоящее время ее готовят к операции.

Родители нападавшего подростка сейчас в отпуске. Они уехал в Сочи. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова сообщила, что мальчик не состоял на учете.