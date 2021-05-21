Напавший на учителя с ножом в Прикамье школьник не состоял на учете

Пермь, 21 мая. Ученик лицея №1 города Березники в Пермском крае, напавший на преподавателя с ножом, не состоял на учете, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова.

По предварительным данным, подросток в школе ударил ножом в шею 74-летнюю учительницу. Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее готовят к операции. О происшествии сообщил одноклассник нападавшего. Он вызвал скорую и охрану.

Родители мальчика в настоящий момент находятся на отдыхе в Сочи. Ребенок жил с дедушкой, его вызвали на допрос, сообщал ФАН.