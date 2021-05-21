Forbes: Россия сделала США резкое предупреждение в Арктике

Вашингтон, 21 мая. Наращивание военной мощи России в Арктике является четким сигналом Западу о готовности Москвы отстаивать свои интересы. Об этом говорится в публикации американского издания Forbes.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Дипломаты вели переговоры в рамках Арктического совета. Встреча не принесла каких-либо ощутимых результатов. Вместо этого было множество напоминаний о разногласиях.

По итогам встречи Лавров отметил серьезные расхождения во взглядах на международную ситуацию и подчеркнул необходимость продолжить контакты на высоком уровне.

Автор публикации напомнил, что всего за несколько дней до встречи в Рейкьявике иностранным журналистам показали самую северную военную базу России, которая расположена в поселке Нагурское на архипелаге Земля Франца-Иосифа за Полярным кругом. Во времена холодной войны здесь были только взлетно-посадочная полоса, метеостанция и станция связи. Однако в настоящее время база оснащена новейшими радарами и ракетным вооружением.

«Сегодня база ощетинилась ракетами и радарами», — говорится в статье.

По мнению автора, журналисты не случайно попали на российскую арктическую базу всего за несколько дней до встречи Лаврова с Блинкеном. Это было явно сделано для того, чтобы послать сигнал Западу о том, что Россия определила свои интересы и будет их защищать.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва не видит причин для развертывания военными блоками программ в Арктическом регионе. По его словам, Арктика должна оставаться территорией конструктивного взаимодействия, стабильности и мира.