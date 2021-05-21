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21 мая 11:42
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новостей
11:41
Происшествия
Директор школы в Краснодарском крае попалась на получении взяток
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
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Forbes: Россия сделала США резкое предупреждение в Арктике

Политика
Forbes: Россия сделала США резкое предупреждение в Арктике
ru.wikipedia.org  /  mil.ru/Пресс-служба МО РФ

Вашингтон, 21 мая. Наращивание военной мощи России в Арктике является четким сигналом Западу о готовности Москвы отстаивать свои интересы. Об этом говорится в публикации американского издания Forbes.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Дипломаты вели переговоры в рамках Арктического совета. Встреча не принесла каких-либо ощутимых результатов. Вместо этого было множество напоминаний о разногласиях.

По итогам встречи Лавров отметил серьезные расхождения во взглядах на международную ситуацию и подчеркнул необходимость продолжить контакты на высоком уровне.

Автор публикации напомнил, что всего за несколько дней до встречи в Рейкьявике иностранным журналистам показали самую северную военную базу России, которая расположена в поселке Нагурское на архипелаге Земля Франца-Иосифа за Полярным кругом. Во времена холодной войны здесь были только взлетно-посадочная полоса, метеостанция и станция связи. Однако в настоящее время база оснащена новейшими радарами и ракетным вооружением.

«Сегодня база ощетинилась ракетами и радарами», — говорится в статье.

По мнению автора, журналисты не случайно попали на российскую арктическую базу всего за несколько дней до встречи Лаврова с Блинкеном. Это было явно сделано для того, чтобы послать сигнал Западу о том, что Россия определила свои интересы и будет их защищать.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва не видит причин для развертывания военными блоками программ в Арктическом регионе. По его словам, Арктика должна оставаться территорией конструктивного взаимодействия, стабильности и мира.

россия сша арктика
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