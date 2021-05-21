Илон Маск допустил существование внеземной жизни

Москва, 21 мая. Американский предприниматель Илон Маск не исключил существование внеземной жизни. Однако пока ее никто не видел.

Нужно развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы «расширять границы сознания». Человеческое сознание похоже на свечу, пламя которой мерцает в темноте, заявил Илон Маск в ходе выступления на российском форуме «Новое знание».

Американский бизнесмен допустил появление представительства компании Tesla в России. Весь транспорт, кроме космических кораблей, должен стать электрическим, считает Илон Маск.