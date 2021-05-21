Эфир: Шансы Манижы на победу в Евровидении оценивают критики и эксперты

Сетевое издание «Слово и дело» при поддержке Медиагруппы «Патриот» проводит онлайн-конференцию, посвященную песенному конкурсу «Евровидение-2021», который проходит в голландском Роттердаме с 18 по 22 мая. В ходе пресс-конференции обсуждаются фавориты конкурса, прогнозы и скандалы.
На связи со студией:
- Сергей Соседов, музыкальный критик;
- Евгений Бабичев, музыкальный критик и журналист;
- Олег Попков, композитор и автор хитов;
- Павел Рудченко, продюсер музыкальных проектов, музыкальный критик, член экспертного совета Молодежного парламента при Государственной думе;
- Анна Шарлай, стилист.
Участники пресс-конференции обсуждают главных претендентов на призовые места и победу, возможности Манижи в финальной части конкурса, а также рассказывают о случившихся курьезах. Профессиональный стилист прокомментирует скандал с одинаковыми платьями исполнительниц.