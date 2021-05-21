Эфир: Шансы Манижы на победу в Евровидении оценивают критики и эксперты



Сетевое издание «Слово и дело» при поддержке Медиагруппы «Патриот» проводит онлайн-конференцию, посвященную песенному конкурсу «Евровидение-2021», который проходит в голландском Роттердаме с 18 по 22 мая. В ходе пресс-конференции обсуждаются фавориты конкурса, прогнозы и скандалы.

На связи со студией:

Сергей Соседов , музыкальный критик;

, музыкальный критик; Евгений Бабичев , музыкальный критик и журналист;

, музыкальный критик и журналист; Олег Попков , композитор и автор хитов;

, композитор и автор хитов; Павел Рудченко , продюсер музыкальных проектов, музыкальный критик, член экспертного совета Молодежного парламента при Государственной думе;

, продюсер музыкальных проектов, музыкальный критик, член экспертного совета Молодежного парламента при Государственной думе; Анна Шарлай, стилист.

Участники пресс-конференции обсуждают главных претендентов на призовые места и победу, возможности Манижи в финальной части конкурса, а также рассказывают о случившихся курьезах. Профессиональный стилист прокомментирует скандал с одинаковыми платьями исполнительниц.