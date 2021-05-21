Объем сделок по приобретению жилья на курортах России вырос в 1,5 раза

Москва, 21 мая. Число сделок с курортной недвижимостью с начала 2021 года в РФ увеличилось в полтора раза, следует из данных экосистемы недвижимости ВТБ «Метр квадратный».

Лидерами среди регионов по спросу на недвижимость стали Краснодарский край, Карелия и Калининградская область. Одним из факторов такой динамики стало доступное жилищное кредитование. Летом текущего года аналитики также ожидают увеличения числа сделок в 1,5 раза, следует из пресс-релиза ВТБ, передает «РГ».

Самыми доступными по стоимости среди туристических регионов оказались объекты в Ставропольском крае — 2,3 млн рублей в среднем по итогам апреля 2021 года. Наиболее высокие цены зафиксированы в Калининградской области — 4,2 млн рублей. Цель приобретения жилья в первую очередь инвестиционная, отмечают эксперты.

Количество московских запросов на покупку жилья в Сочи, Анапе и Туапсе достигает 91% от объема местного спроса, сообщалось ранее.