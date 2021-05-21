Тихоокеанский флот получит корабль с обновленными и мощными средствами ПВО

Владивосток, 21 мая. Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Виноградов» пройдет масштабную модернизацию, заявил командующий российским Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

Адмирал рассказал об этом в интервью изданию «Красная звезда».

«Предлагается серьезно увеличить и расширить состав его («Адмирала Виноградова». — Прим. ред.) ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне», — отметил командующий ТОФ.

Штатным вооружением больших противолодочных кораблей проекта 1135 являются ракетные комплексы «Раструб» и «Кинжал», артиллерийские установки АК-630 и АК-100, а также пушки 21-КМ. «Адмирал Виноградов» получит обновленные и мощные комплексы ПВО в результате модернизации.

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