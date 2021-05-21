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21 мая 13:11
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новостей
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
12:43
США
Афроамериканец подал 10-миллиардный иск против «Макдональдс» за расизм
12:39
Общество
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Чиновников бийской мэрии подозревают в халатности по делу о домах на улице Спекова

Происшествия
Чиновников бийской мэрии подозревают в халатности по делу о домах на улице Спекова
biwork.ru  /  Бийский рабочий

Барнаул, 21 мая. В распоряжении редакции ФАН оказался документ, свидетельствующий о возбуждении очередного уголовного дела в отношении чиновников в Алтайском крае. На этот раз статья «Халатность» вменяется сотрудникам мэрии Бийска. Печально известные дома на улице Спекова уже привели к уголовному делу в отношении экс-замглавы города Дмитрия Маслюка. Оно расследуется с 2019 года, имущество обвиняемого арестовано. Только вот решения суда по этому делу пока нет. Приговор может быть суровым — до 10 лет лишения свободы.

«Три поросенка»

Жители домов, которые в городе называют «Три поросенка» уже почти десять лет бьются за свои законные права. Жилье в этих многоэтажках они получили по программе переселения, только жить некоторым там и вовсе невозможно. Их построила новосибирская компания «Новолит», только вот квартиры оказались не на много лучше тех, откуда бийчане переезжали. 

Застройщик говорил — технология современная, в таких домах живут в Европе. Стены в них были буквально картонными, полы очень хрупкими, а потом жители начали себя еще и плохо чувствовать — списывали это на странный запах. Это уже потом даже ничего не понимающие в химических терминах граждане узнали, что такое ПДК, фенолы и формальдегиды.

Часть квартир за много лет были признаны непригодными для жилья, собственникам получили новое жилье. Только вот уезжать решили не все. Одна из тех, кто живет в многоэтажке на Спекова, Анна Цыбина, продолжает бороться за свои квадратные метры. Обратилась с жалобой к следователям. Они то и возбудили новое уголовное дело, которое теперь может задеть чиновников, работающих в муниципалитете. 

Чиновников бийской мэрии подозревают в халатности по делу о домах на улице Спекова
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В марте в адрес главы города внесли представление об устранении нарушений жилищных прав бийчан и о непринятии мер, направленных на устранение нарушения прав граждан, переселенных в жилые помещения, не отвечающие установленным требованиям безопасности. Региональный минстрой поручил мэрии обследовать дома еще раз и принять решение о статусе построек — аварийные они или нет. Сделано это не было. 

А есть ли дело?

В разговоре с корреспондентом ФАН начальник пресс-службы администрации Бийска Павел Сидоренко рассказал о том, что ему ничего неизвестно об уголовном деле по статье «Халатность».

«У меня нет такой информации, продолжается работа по уголовному делу, которое возбуждено еще в 2019 года в отношении замглавы города. Новых дел нет», — уточнил Павел Сидоренко. 

Старший помощник руководителя СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева не подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела.

«Не знаю откуда средства массовой информации получили эти данные. Мы не подтверждаем», — добавила Людмила Рязанцева. 

Чиновников бийской мэрии подозревают в халатности по делу о домах на улице Спекова
biwork.ru  / Бийский рабочий

В краевом министерстве строительства ФАН рассказали, что действительно в конце прошлого года в адрес администрации Бийска было направлено письмо о необходимости проведения очередного заседания межведомственной комиссии. На что был получен ответ, что в мэрии есть действующее заключение экспертов, согласно которому дома не признаны аварийными, а значит и нет смысла в очередном заседании комиссии. Только вот собственников жилья это не устроило.

«Граждане продолжают оспаривать решение межведомственной комиссии, идет разбирательство в суде. Будет назначена еще одна судебная экспертиза этих домов, как только суд закончится  — будут приниматься меры. Но пока преждевременно о чем-то говорить, потому что неизвестно на чью сторону он встанет», — пояснили ФАН в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Алтайского края. 

Далеко не единственное

Только в апреле следственные органы в Алтайском крае возбудили сразу три уголовных дела по «строительным недоделкам». По ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) начата работа после видеообращения жителей поселка Боровой к президенту России Владимиру Путину. Они рассказали, что администрация Бийского района предоставляет такие «квадраты», где невозможно жить.

Отмечается, что еще в 2018 году двухэтажку признали аварийной и подлежащей сносу в марте 2021 года, но дом так и не попал в программу переселения.

«При этом должностные лица администрации Малоугреневского сельского совета Бийского района не предприняли достаточных мер по предоставлению жильцам иных жилых помещений, пригодных для проживания», — рассказали в региональном СК.

8 апреля дело о халатности завели когда обрушилась части стены в доме на ул. Советской Армии, 54 в Барнауле, а за пару дней до этого — такое же, по факту критической ситуации на ул. 1-я Западная, 51 в краевой столице.

россия уголовное дело бийск алтайский край маслюк дома на спекова
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