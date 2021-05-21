Илон Маск заявил, что между Москвой и Вашингтоном должно быть больше коммуникаций

Москва, 21 мая. Предприниматель Илон Маск уверен, что Россия и Соединенные Штаты должны усилить диалог.

Маск высказался об отношениях между РФ и США в ходе выступления на форуме «Новое знание». Американский бизнесмен сказал, что между двумя державами «нужно больше коммуникаций».

Миллиардер во время выступления также сказал, что готов разместить на территории России заводы по производству электрокаров Tesla. Ранее Илон Маск говорил о развитии космической отрасли. Бизнесмен поделился планами о создании базы на луне и города на Марсе.