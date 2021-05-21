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новостей
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
12:43
США
Афроамериканец подал 10-миллиардный иск против «Макдональдс» за расизм
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Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы

Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
Федеральное агентство новостей  / 

Газа, 21 мая. Палестинцы с размахом отметили объявление о перемирии между Израилем и ХАМАС. Как сообщает агентство Reuters, урегулирование конфликта произошло при посредничестве Египта.

Продолжавшиеся 11 дней интенсивные обстрелы унесли жизни 230 палестинцев и 12 израильтян. Сотни человек получили травмы, из строя была выведена важнейшая инфраструктура. Стороны обменивались ракетными ударами, которые приходились в том числе по жилым и военным объектам.

Именно поэтому объявление о достигнутом соглашении вызвало всеобщее ликование, по крайней мере, у палестинцев. В ночь на 21 мая они хлынули на улицы Газы, обнимая друг друга и празднуя «победу» на усыпанной осколками проезжей части возле разрушенных от разрывов зданий.

В небо взмывали фейерверки, а мечети при помощи громкоговорителей транслировали праздничные песнопения. Дети держали палестинские флаги и вместе с взрослыми кричали от радости.

Неожиданное перемирие

Перемирие оказалось одновременно и ожидаемым, и внезапным. Лидеры множества зарубежных стран выражали обеспокоенность во время активной фазы эскалации конфликта.

«Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решений на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и общепризнанных принципов международного права, разумеется», — заявил президент России Владимир Путин 18 мая на вручении верительных грамот 23 послам иностранных государств, прибывшим в Москву.

Неодобрение конфликта со стороны лидеров крупнейших держав не встречало понимания у конфликтующих сторон. Один из лидеров палестинского движения ХАМАС Халед Машаль был полон решимости отомстить израильтянам за выселение по решению Окружного суда Иерусалима нескольких семей из своих домов в Восточной части города. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху декларировал решительность идти до конца в вопросах защиты своих территорий от обстрелов и, возможно, взять под контроль сопротивляющийся сектор Газа.

«Мы полны решимости продолжить операцию до тех пор, пока цель не будет достигнута», — заявлял Нетаньяху.

В контексте этих событий объявление премьер-министра о перемирии после заседания израильского совбеза выглядело неожиданным. Политик объявил о «взаимном и безоговорочном» прекращении огня в Газе.

«Палестинское сопротивление будет придерживаться этого соглашения», — отреагировал на объявление о мире советник лидера ХАМАС по СМИ Исмаил Хания.

Как помирились Израиль и ХАМАС

В качестве посредника на переговорах выступил Египет. Каир заявил, что направит две делегации в Тель-Авив и на палестинские территории. Они будут следить за соблюдением достигнутых договоренностей.

При этом источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что само посредничество началось после разговора президента США Джо Байдена с израильским премьер-министром.

«США помогают с давлением на Израиль. Вашингтон участвовал во всем, и накануне американцы впервые оказали реальное давление», — заявил источник.

Белый дом постоянно был в контакте с Тель-Авивом. Президент Соединенных Штатов созванивался с израильским премьером шесть раз на протяжении конфликта.

«Я поблагодарил Нетаньяху за решение прекратить текущие боевые действия менее чем за 11 дней. Считаю, что у нас есть реальная возможность добиться прогресса», — сказал Байден после объявления перемирия.

Лидеры других стран также приветствовали шаткое соглашение сторон.

«С абсолютным счастьем я получил телефонный звонок от президента Байдена, в ходе которого мы обменялись мнениями о выработке формулы, которая успокоила бы текущий конфликт между Израилем и сектором Газа, наше видение было созвучно урегулированию конфликта между всеми сторонами с помощью дипломатии», — заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Решение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, положило конец 11-дневному конфликту. Необходимо использовать возможности мира и безопасности в интересах граждан», — добавил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Как бы то ни было, кто бы ни оказал давление на Тель-Авив, стороны, пусть и на время, примирились. Если не считать ликования людей на улицах, нынешняя ночь в секторе Газа и на израильских территориях впервые за долгое время прошла относительно спокойно.

израиль перемирие хамас
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