Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы

Газа, 21 мая. Палестинцы с размахом отметили объявление о перемирии между Израилем и ХАМАС. Как сообщает агентство Reuters, урегулирование конфликта произошло при посредничестве Египта.

Продолжавшиеся 11 дней интенсивные обстрелы унесли жизни 230 палестинцев и 12 израильтян. Сотни человек получили травмы, из строя была выведена важнейшая инфраструктура. Стороны обменивались ракетными ударами, которые приходились в том числе по жилым и военным объектам.

Videos show celebrations in Gaza following an agreed ceasefire between Israel and the Palestinian militant group Hamas https://t.co/FGtyLZLNnc pic.twitter.com/EcPJUb0UZW — CNN International (@cnni) May 21, 2021

Именно поэтому объявление о достигнутом соглашении вызвало всеобщее ликование, по крайней мере, у палестинцев. В ночь на 21 мая они хлынули на улицы Газы, обнимая друг друга и празднуя «победу» на усыпанной осколками проезжей части возле разрушенных от разрывов зданий.

В небо взмывали фейерверки, а мечети при помощи громкоговорителей транслировали праздничные песнопения. Дети держали палестинские флаги и вместе с взрослыми кричали от радости.

Неожиданное перемирие

Перемирие оказалось одновременно и ожидаемым, и внезапным. Лидеры множества зарубежных стран выражали обеспокоенность во время активной фазы эскалации конфликта.

«Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решений на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и общепризнанных принципов международного права, разумеется», — заявил президент России Владимир Путин 18 мая на вручении верительных грамот 23 послам иностранных государств, прибывшим в Москву.

Неодобрение конфликта со стороны лидеров крупнейших держав не встречало понимания у конфликтующих сторон. Один из лидеров палестинского движения ХАМАС Халед Машаль был полон решимости отомстить израильтянам за выселение по решению Окружного суда Иерусалима нескольких семей из своих домов в Восточной части города. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху декларировал решительность идти до конца в вопросах защиты своих территорий от обстрелов и, возможно, взять под контроль сопротивляющийся сектор Газа.

«Мы полны решимости продолжить операцию до тех пор, пока цель не будет достигнута», — заявлял Нетаньяху.

В контексте этих событий объявление премьер-министра о перемирии после заседания израильского совбеза выглядело неожиданным. Политик объявил о «взаимном и безоговорочном» прекращении огня в Газе.

«Палестинское сопротивление будет придерживаться этого соглашения», — отреагировал на объявление о мире советник лидера ХАМАС по СМИ Исмаил Хания.

Как помирились Израиль и ХАМАС

В качестве посредника на переговорах выступил Египет. Каир заявил, что направит две делегации в Тель-Авив и на палестинские территории. Они будут следить за соблюдением достигнутых договоренностей.

При этом источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что само посредничество началось после разговора президента США Джо Байдена с израильским премьер-министром.

«США помогают с давлением на Израиль. Вашингтон участвовал во всем, и накануне американцы впервые оказали реальное давление», — заявил источник.

Белый дом постоянно был в контакте с Тель-Авивом. Президент Соединенных Штатов созванивался с израильским премьером шесть раз на протяжении конфликта.

«Я поблагодарил Нетаньяху за решение прекратить текущие боевые действия менее чем за 11 дней. Считаю, что у нас есть реальная возможность добиться прогресса», — сказал Байден после объявления перемирия.

Лидеры других стран также приветствовали шаткое соглашение сторон.

«С абсолютным счастьем я получил телефонный звонок от президента Байдена, в ходе которого мы обменялись мнениями о выработке формулы, которая успокоила бы текущий конфликт между Израилем и сектором Газа, наше видение было созвучно урегулированию конфликта между всеми сторонами с помощью дипломатии», — заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Решение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, положило конец 11-дневному конфликту. Необходимо использовать возможности мира и безопасности в интересах граждан», — добавил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Welcome announced ceasefire between Israel and Hamas ending the 11-day conflict.



Opportunity for peace and security for citizens must be seized. — Charles Michel (@eucopresident) May 20, 2021

Как бы то ни было, кто бы ни оказал давление на Тель-Авив, стороны, пусть и на время, примирились. Если не считать ликования людей на улицах, нынешняя ночь в секторе Газа и на израильских территориях впервые за долгое время прошла относительно спокойно.