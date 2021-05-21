Дедушку 16-летнего ученика вызвали в школу после нападения на учительницу

Пермь, 21 мая. Родители школьника, который ударил учительницу физики ножом в шею, сейчас на отдыхе в Сочи. За 16-летним подростком временно присматривает дедушка. Его вызвали в школу.

Напомним, в лицее города Березники вооруженный ножом ученик напал на преподавателя. О случившемся сообщил одноклассник подростка. Он прибежал на вахту и попросил вызвать скорую. Сразу после инцидента в кабинет физики явился охранник и задержал мальчика.

Сейчас 74-летняя учительница физики находится в больнице. Врачи готовят ее к операции.

Нападавший обезврежен, сообщал ФАН.