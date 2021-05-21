Предприниматель Илон Маск рассказал о приглашении Пескова на форум «Новое знание»

Москва, 21 мая. Американский предприниматель Илон Маск решил принять участие в форуме «Новое знание» после приглашения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Миллиардер рассказал об этом по видеосвязи во время проведения самого мероприятия. Илон Маск также допустил размещение заводов Tesla на территории Российской Федерации.

В рамках проведения форума предприниматель сказал, что через 50 лет многое в мире поменяется. Плюс ко всему Маск поддерживает налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном.

Илон Маск также высказался за создание базы на Луне и города на Марсе.