Предприниматель Илон Маск рассказал о приглашении Пескова на форум «Новое знание»

Москва, 21 мая. Американский предприниматель Илон Маск решил принять участие в форуме «Новое знание» после приглашения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Миллиардер рассказал об этом по видеосвязи во время проведения самого мероприятия. Илон Маск также допустил размещение заводов Tesla на территории Российской Федерации.
В рамках проведения форума предприниматель сказал, что через 50 лет многое в мире поменяется. Плюс ко всему Маск поддерживает налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном.
Илон Маск также высказался за создание базы на Луне и города на Марсе.