Илон Маск заявил о необходимости создания базы на Луне и города на Марсе

Москва, 21 мая. Необходимо развивать космическую отрасль — создавать базу на Луне и город на Марсе, считает глава компании Tesla Илон Маск.

Таким образом он ответил на вопрос о необходимости продления эксплуатации МКС в ходе просветительского марафона «Новое знание».

«Я думаю, что у МКС есть важная функция, очень важно сотрудничество в космосе​​​. Но нужно при этом не застревать на каких-то вопросах в сфере астронавтики», — считает Илон Маск.

Также Илон Маск в ходе мероприятия дал прогноз о том, как изменится жизнь на Земле через 50 лет.