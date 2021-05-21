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11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
Шоу-бизнес
Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
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Эфир: Принудительные работы вместо тюрьмы

  /   Обновлено: 21 мая 2021 11:03
Общество
Эфир: Принудительные работы вместо тюрьмы
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России


В пятницу, 21 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг члена ОНК Вадима Дегтярева, в ходе которого мы обсуждаем реалистичность предложения заменить на стройках мигрантов заключенными.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые привлекают трудовых мигрантов. Он подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия».

При этом ст. 4 Трудового кодекса РФ прямо запрещает принудительный труд, однако разрешает «работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров».

В прошлом году дефицит мигрантов, которые покинули Россию из-за пандемии и не вернулись, оценивался в 1,5 млн человек.

Насколько реалистично предложение директора ФСИН?

Многие ли заключенные согласятся трудиться по скромным расценкам этого государственного учреждения?

Какова будет реакция правозащитников на это предложение?

Насколько позитивен опыт западных стран в этой части?

В студии — Вадим Дегтярев, член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга, директор Фонда содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции «Общественный контроль».

дегтярев заключенные
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