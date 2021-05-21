Эфир: Принудительные работы вместо тюрьмы



В пятницу, 21 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг члена ОНК Вадима Дегтярева, в ходе которого мы обсуждаем реалистичность предложения заменить на стройках мигрантов заключенными.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые привлекают трудовых мигрантов. Он подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия».

При этом ст. 4 Трудового кодекса РФ прямо запрещает принудительный труд, однако разрешает «работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров».

В прошлом году дефицит мигрантов, которые покинули Россию из-за пандемии и не вернулись, оценивался в 1,5 млн человек.

Насколько реалистично предложение директора ФСИН?

Многие ли заключенные согласятся трудиться по скромным расценкам этого государственного учреждения?

Какова будет реакция правозащитников на это предложение?

Насколько позитивен опыт западных стран в этой части?

В студии — Вадим Дегтярев, член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга, директор Фонда содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции «Общественный контроль».