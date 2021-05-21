Захарова отметила повышенную активность НАТО в Черном море

Москва, 21 мая. Действия НАТО в Черном море отрицательно влияют на урегулирование ситуации в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в Черноморском регионе. Также увеличивается количество военных учений с Украиной. Оба фактора не способствуют улучшению обстановки в Донбассе, выразила уверенность Захарова во время брифинга.

На данный момент проходят крупнейшие за последнее время учения Альянса Defender Europe 21. В них принимают участие 28 тысяч военнослужащих из 27 стран НАТО и их союзников. На территории Украины до конца года состоится еще пять военных маневров.

Захарова ранее сообщила об отправке ноты протеста властям Украины за антироссийскую акцию в Киеве.