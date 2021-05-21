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21 мая 11:41
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новостей
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
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Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале

Шоу-бизнес
Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
eurovision.tv  /  EBU 2002-2021

В Роттердаме определились все финалисты песенного конкурса Евровидение-2021. На сцене выступят конкурсанты из 26 стран, включая представительницу от России Манижу с уже нашумевшей в Европе композицией Russian Woman.

После выхода в финал Манижа поднялась в рейтинге у официальных букмекеров конкурса на одну строчку — с 11 на 10 место. Главным фаворитом по-прежнему считается рок-группа из Италии Måneskin. На победу, по мнению прогнозистов, также претендуют 18-летняя мальтийская певица с мощным голосом Дестини Чукуньере и французская исполнительница Барбара Прави, напоминающая молодую Эдит Пиаф.

Известный блогер Вадим Манукян в беседе с ФАН отчасти согласился с прогнозами букмекеров и назвал своих фаворитов Евровидения в этом году.

«На мой взгляд, фаворитами Евровидения являются Швейцария и Франция. У Италии тоже довольно серьезные шансы на победу. По поводу Мальты, на мой взгляд, букмекеры изначально ее участницу сильно переоценили, сейчас она постепенно откатывается вниз», — считает Манукян.

Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
Prt Scr youtube.com  / Eurovision Song Contest

Также блогер отметил представительницу из Кипра Элену Цагрину с песней El Diablo, которую российские поклонники конкурса обвиняют в плагиате на Риту Ору и Леди Гагу, и выразил недоумение по поводу прогнозов относительно выступления украинской группы Go-A.

«Кипр со своей «дьявольской» песней, конечно, наделал много шума, но на самом деле довольно симпатичный получился номер, да и девушка тоже классная у них. Что касается Исландии, то мне эта композиция не близка. В прошлом году у них была песня поинтереснее, которая в итоге не попала на Евровидение из-за пандемии. Украину букмекеры зачем-то тянут за уши, даже до четвертого места ее подняли. Думаю, что ничего их шуму не светит», — сказал эксперт.

Манукян считает, что Манижа, выступление которой стало самым просматриваемым на YouTube среди всех участников конкурса, может попасть в первую десятку.

«Думаю, что в десятку она войдет, но на победу претендовать будет сложно», — считает он.

Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
пресс-служба первого канала  / Максим Ли

В заключение блогер также рассказал, за кого будет голосовать в финале.

«Наталья Гордиенко из Молдовы вместе с Филиппом Киркоровым на этом Евровидении по-настоящему зажигают. Их откровенно недооценивают, но зрители в финале, я уверен, скажут свое слово. Я буду  голосовать за Наташу», — признался Манукян.

Финал Евровидения-2021 состоится 22 мая в 22:00 по московскому времени. В музыкальной схватке сойдутся 26 конкурсантов: 20 отобранных в ходе двух полуфиналов, представитель Нидерландов (страны — хозяйки 65-го конкурса) и пять участников из стран — основательниц Евровидения (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция).

Ранее руководитель пресс-службы российской делегации на Евровидении 2016 года Антон Коробков-Землянский заявил, что это непредсказуемый конкурс, и объяснил, почему Манижа может победить.

филипп киркоров евровидение евровидение-2021 наталья гордиенко манижа Måneskin
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