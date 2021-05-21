«Лукойл» создал структуру под энергокомпании с высоким углеродным следом

Москва, 21 мая. Энергогенерирующие активы «Лукойла» на юге России с высоким углеродным следом консолидированы в новой структуре — «ВДК-Энерго».

Дочернее предприятие «Волга-Дон-Кубань» было зарегистрировано в январе 2021 года. Недавно оно получило доли в семи энергокомпаниях: «Ростовские тепловые сети», «Лукойл-Астраханьэнерго», «Лукойл-Кубаньэнерго», «Лукойл-Ростовэнерго», «Лукойл-Волгоградэнерго», «Волгодонские тепловые сети», а также «Лукойл-ЦУР». Такое нововведение обусловлено трендом на декарбонизацию на фоне ужесточения экологических требований инвесторов. Перевод затронул энергетические активы с большим углеродным следом, которые охватывают мощности около 3,5 ГВт (60% всех энергоактивов «Лукойла»), пишет РБК.

Компания «ВДК-Энерго» будет иметь «самостоятельный менеджмент», однако дирекция по энергетике «Лукойла» сохранит «функции корпоративного управления» по отношению к новой дочерней фирме.

По итогам первого квартала 2021 года «Лукойл» снизил нефтедобычу на 11,2%, до 18,8 млн тонн. В среднесуточном выражении добыча прибавила 2,4% относительно показателя четвертого квартала 2020 года.