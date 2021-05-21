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новостей
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
Шоу-бизнес
Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
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«Лукойл» создал структуру под энергокомпании с высоким углеродным следом

Экономика
«Лукойл» создал структуру под энергокомпании с высоким углеродным следом
flickr.com  /  Фотобанк Moscow-Live.ru

Москва, 21 мая. Энергогенерирующие активы «Лукойла» на юге России с высоким углеродным следом консолидированы в новой структуре — «ВДК-Энерго».

Дочернее предприятие «Волга-Дон-Кубань» было зарегистрировано в январе 2021 года. Недавно оно получило доли в семи энергокомпаниях: «Ростовские тепловые сети», «Лукойл-Астраханьэнерго», «Лукойл-Кубаньэнерго», «Лукойл-Ростовэнерго», «Лукойл-Волгоградэнерго», «Волгодонские тепловые сети», а также «Лукойл-ЦУР». Такое нововведение обусловлено трендом на декарбонизацию на фоне ужесточения экологических требований инвесторов. Перевод затронул энергетические активы с большим углеродным следом, которые охватывают мощности около 3,5 ГВт (60% всех энергоактивов «Лукойла»), пишет РБК.

Компания «ВДК-Энерго» будет иметь «самостоятельный менеджмент», однако дирекция по энергетике «Лукойла» сохранит «функции корпоративного управления» по отношению к новой дочерней фирме.

По итогам первого квартала 2021 года «Лукойл» снизил нефтедобычу на 11,2%, до 18,8 млн тонн. В среднесуточном выражении добыча прибавила 2,4% относительно показателя четвертого квартала 2020 года.

лукойл энергетика вдк-энерго
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