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15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
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14:53
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14:51
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
14:48
Армия
МО Армении организовало визит иностранных офицеров на границу с Азербайджаном
14:48
Общество
Озеро лотосов в Волгограде признали одним из самых живописных в России
14:43
Общество
Перечислены пять признаков, что человеку звонит мошенник
14:42
Армия
В России создается система боевого взаимодействия БПЛА с вертолетами
14:41
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Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ

  /   Обновлено: 21 мая 2021 15:02
Общество
Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
Федеральное агентство новостей  / 


21 мая с 15:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходят очередные публичные дебаты. В эту пятницу они посвящены Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Согласно опросам населения, около 70% россиян считают ЕГЭ вредным или бессмысленным. Они полагают, что возвращение традиционной системы экзаменов улучшит качество образования. А защитники ЕГЭ напоминают, что именно эта система позволила жителям провинции поступать в вузы обеих столиц и прочих крупных российских городов.

Нужно ли отменять ЕГЭ? В споре на эту тему сошлись:

  • Константин Тхостов, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369;
  • Александр Перминов, председатель совета регионального отделения «Справедливой России» в Ленинградской области.

Сценарий дебатов предполагает три этапа мероприятия:

  • вопросы от ведущего;
  • вопросы участников друг другу;
  • вопросы от журналистов.

К итоговому материалу, будет прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов.

Голосование продлится неделю — до четверга, 27 мая. Уже 28 мая станет известно имя победителя.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) объявило о запуске на площадке медиацентра «Патриот» общественно-политических дебатов «Слово против слова» в апреле 2021 года.

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