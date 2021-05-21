Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ



21 мая с 15:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходят очередные публичные дебаты. В эту пятницу они посвящены Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Согласно опросам населения, около 70% россиян считают ЕГЭ вредным или бессмысленным. Они полагают, что возвращение традиционной системы экзаменов улучшит качество образования. А защитники ЕГЭ напоминают, что именно эта система позволила жителям провинции поступать в вузы обеих столиц и прочих крупных российских городов.

Нужно ли отменять ЕГЭ? В споре на эту тему сошлись:

Константин Тхостов , член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369;

, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369; Александр Перминов, председатель совета регионального отделения «Справедливой России» в Ленинградской области.

Сценарий дебатов предполагает три этапа мероприятия:

вопросы от ведущего;

вопросы участников друг другу;

вопросы от журналистов.

К итоговому материалу, будет прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов.

Голосование продлится неделю — до четверга, 27 мая. Уже 28 мая станет известно имя победителя.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) объявило о запуске на площадке медиацентра «Патриот» общественно-политических дебатов «Слово против слова» в апреле 2021 года.