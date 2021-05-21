Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге

Екатеринбург, 21 мая. Медики ждут результаты экспертизы для установления причин смерти подозреваемого в тройном убийстве.

Специалисты из бюро судебно-медицинской экспертизы произвели вскрытие трупа мужчины, зарезавшего трех человек в сквере возле железнодорожного вокзала, сообщает источник ФАН. Врачи планируют установить причины смерти злоумышленника, однако заключение пока не готово.

Инцидент произошел из-за пьяной ссоры. Подозреваемый убил трех вахтовиков из Новосибирска. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Позднее преступник скончался в больнице, писал ФАН.