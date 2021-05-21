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21 мая 10:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
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Минфин США выступил за мировой налог для корпораций

Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
pixabay.com  /  stevepb

Вашингтон, 21 мая. Установить мировой налог на прибыль корпораций с минимальной ставкой 15% предложило Министерство финансов США в рамках переговоров по международной налоговой архитектуре.

Переговоры проходят между G20 и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В минфине США отметили, что сейчас, когда мировой налог на корпорации установлен на нулевой отметке, все больше снижаются корпоративные сборы. Таким образом, подрывается возможность США и других государств собирать средства, необходимые для критически важных инвестиций. В ведомстве обратили внимание, что 15% — это наименьшая возможная ставка. Чтобы поднять ее выше, необходимо продолжать амбициозные дискуссии.

Американское министерство ранее опубликовало отчет об очередном сокращении Россией вложений в облигации США. В марте 2021 года показатель снизился с 5,756 млрд долларов до 3,976 млрд долларов. Москва планомерно снижает показатель продолжительное время. Еще в апреле 2018 года объем вложений составлял 96 млрд долларов и за месяц уменьшился до 48,7 млрд долларов.

сша минфин сша налог корпорации
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