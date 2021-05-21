Минфин США выступил за мировой налог для корпораций

Вашингтон, 21 мая. Установить мировой налог на прибыль корпораций с минимальной ставкой 15% предложило Министерство финансов США в рамках переговоров по международной налоговой архитектуре.

Переговоры проходят между G20 и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В минфине США отметили, что сейчас, когда мировой налог на корпорации установлен на нулевой отметке, все больше снижаются корпоративные сборы. Таким образом, подрывается возможность США и других государств собирать средства, необходимые для критически важных инвестиций. В ведомстве обратили внимание, что 15% — это наименьшая возможная ставка. Чтобы поднять ее выше, необходимо продолжать амбициозные дискуссии.

Американское министерство ранее опубликовало отчет об очередном сокращении Россией вложений в облигации США. В марте 2021 года показатель снизился с 5,756 млрд долларов до 3,976 млрд долларов. Москва планомерно снижает показатель продолжительное время. Еще в апреле 2018 года объем вложений составлял 96 млрд долларов и за месяц уменьшился до 48,7 млрд долларов.