Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»

Москва, 21 мая. Природно-географические факторы влияют на распространение в странах Юго-Восточной Азии «черной плесени», заметили в Роспотребнадзоре.

Мукормикоз — грибковое заболевание, которое также называют «черной плесенью». В большинстве случаев оно не провоцирует заболевания, при этом является мощным аллергеном. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

«В случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Сейчас на территории Индии наблюдается увеличение числа случаев заражения «черной плесенью». Болезнь характеризуется поражением слизистых оболочек и может распространиться на мозг, информирует «Ридус».

Болезнь представляет особую опасность для людей с ослабленным иммунитетом. В частности, пациентов с ВИЧ и проходящих лечение методом химиотерапии.