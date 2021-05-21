Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном

Москва, 21 мая. Саунд-продюсер и битмейкер Слава Марлоу назвал причину прекращения сотрудничества со скандально известным рэпером Моргенштерном.

Музыкант опубликовал обращение на своем YouTube-канале и рассказал о планах на будущее. Марлоу объяснил поклонникам, почему спустя два года сотрудничества больше не хочет работать с Моргенштерном.

«Мои цели. Через год я буду самостоятельным артистом с большим количеством хитов в багаже», — завяил саунд-продюсер.

Битмейкер решил полностью сосредоточиться на сольной карьере. Музыкант хочет хотя бы раз оказаться на первом месте топа Apple Music, организовать собственный большой тур по городам и сочинять популярные треки. Цель Славы Марлоу на ближайшее время — придумывать по треку в день, чтобы хотя бы один из них в течение года стал настоящим хитом.

Саунд-продюсер отметил, что съезжает из так называемого трэп-дома, где они писали музыку вместе с Моргенштерном. По словам музыканта, сейчас настал период, когда ему нужно побыть наедине с собой.

Слава Марлоу ранее признался, что у него есть доброкачественная опухоль. У битмейкера обнаружили большую кисту в затылке несколько лет назад.