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21 мая 11:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
Шоу-бизнес
Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
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Международный день космоса: история, традиции и интересные факты

Общество
Международный день космоса: история, традиции и интересные факты
pixabay.com  /  FelixMittermeier

Такой далекий и бездонный. Прекрасный и одновременно пугающий. Холодный и неизведанный. Вы наверняка поняли, что речь идет о космосе. До сих пор человек не имеет возможности полностью изучить его и узнать все его секреты, поэтому иногда нам остается только гадать, что же происходит там — в тысячах километров над нами. Как оказалось, у космоса есть собственный праздник. Поэтому мы предлагаем узнать, как отмечается Международный день космоса, кто его придумал, а также изучим несколько интересных фактов об этом таинственном пространстве.

История праздника

Для начала стоит отметить, что День космонавтики, ежегодно отмечаемый 12 апреля, тут совершенно ни при чем. День космонавтики был учрежден по указу Президиума Верховного Совета СССР 9 апреля 1962 года, а Международный день космоса берет свое начало в 1998 году.

Тогда американский астронавт Эндрю Томас, находясь на российской космической станции «Мир», предложил ввести празднование особого дня, посвященного красоте неизведанного космоса. Многие, кто хоть как-то соприкасается с этой сферой, сочли поступок астронавта необычным, но при этом поддержали его идею. Так и появился Международный день космоса, который ежегодно отмечается 21 мая.

Традиции

В чем же заключается суть этого необычного торжества? В космосе, конечно! Это отличный повод сходить с семьей или друзьями в планетарий или обсерваторию. Как правило, в этот день там проводятся различные лекции и семинары, посвященные космосу. Если повезет, то можно встретить и именитых космонавтов, которые ответят на самые любопытные вопросы. Иногда в Международный день космоса запускаются прямые трансляции с МКС, что очень любопытно. Космонавты рассказывают, как устроен быт на Международной космической станции, как они пьют, едят и спят.

Любопытные факты о космосе

Раз на то пошло, и мы заговорили о космосе, то предлагаем вам ознакомиться с наиболее любопытными фактами о нем.

Оказывается, в самой изученной области космоса — Солнечной системе — может быть более восьми планет. Все дело в том, что ученые на данный момент смогли изучить только малую часть все небесных тел, входящих в нашу систему. На самом деле в ней может находиться порядка двух тысяч карликовых планет, у которых даже нет названия. А что, если там есть жизнь?

А вы знали, что Луна имеет огромное влияние на Землю? Ученые выяснили, что в случае исчезновения Луны на Земле вымрут многие морские обитатели, ведь фазы спутника Земли влияют на волны. Но изменения будут связаны не только с водой — сместятся тектонические плиты, изменится климат и начнутся извержения вулканов.

В космосе царит абсолютная тишина. Несмотря на то, что камера в лаборатории Орфилда считается самым тихим местом на Земле, она все равно не дает возможности избавиться от всех звуков. В космосе из-за полного вакуума звуки не распространяются, поэтому даже биение собственного сердца услышать невозможно.

Сильный ветер на Земле нельзя сравнить с ветрами на Венере. Несмотря на то, что она схожа по размерам с нашей планетой, на ней совершенно другой климат. А из-за того, что атмосфера этой планеты движется в 60 раз быстрее самого тела Венеры, скорость ветра там достигает порядка 500 км/ч.

космос международный день космоса
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