Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой

Киев, 21 мая. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал немотивированной критику президента Незалежной Владимира Зеленского за фотографию в косоворотке.

Ранее Зеленский опубликовал в соцсети Instagram кадр, на котором предстал перед подписчиками в русской рубашке с косым воротом. Украинский лидер поделился фотографией в День вышиванки, и юзеры сочли публикацию возмутительной и оскорбительной. В Сети по этому поводу разгорелся настоящий скандал.

Подоляк в беседе с местной прессой заявил, что вышиванка, которую приняли за русскую косоворотку, представляет собой современную интерпретацию региональных особенностей национального костюма.

Дизайнер Артем Климчук добавил, что создавал вышиванку Зеленского на основе образцов, хранящихся в музее, но немного «осовременил» эту деталь гардероба. Он отметил, что рубашки с косым воротом были весьма популярны на Украине в XIX веке.