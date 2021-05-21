Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов

Москва, 21 мая. Утверждения ковид-диссидентов — это «вредные фейки», заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Речь идет о «сконструированных, сгенерированных сознательных фейках», уточнил Песков, выступая в рамках марафона «Новое Знание». Такие высказывания «вредные». Ведь многие люди очень доверчивы. Они не хотят вдумываться в суть информации и воспринимают ее как первоисточник, заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ ранее прокомментировал возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19. Сейчас такой вопрос не рассматривается, уточнил он.