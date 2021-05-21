Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии

Берлин, 21 мая. Вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов скончался на 93-м году жизни. Народный художник СССР умер в немецкой клинике.

Печальную новость о том, что Таир Салахов ушел из жизни, сообщила СМИ его дочь. О причине смерти народного художника СССР пока не сообщается.

Салахов был знаменитым советским, азербайджанским и российским живописцем, автором портретов прославленных композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева и др. Его кисти принадлежат такие творения, как цикл картин о нефтяниках Азербайджана («С вахты», «Над Каспием», «Утро на Каспии» и другие).

Театральный художник и педагог Таир Салахов был автором декорации к спектаклям, а также принимал непосредственное участие в реставрации московского храма Христа Спасителя.