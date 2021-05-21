Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 10:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
Общество
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
09:54
Происшествия
Фонтан высотой c пятиэтажный дом забил на Ленинском проспекте в Петербурге
Все новости
21 мая 10:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
Общество
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
09:54
Происшествия
Фонтан высотой c пятиэтажный дом забил на Ленинском проспекте в Петербурге
Все новости

Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии

Общество
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
pixabay.com  /  darksouls1

Берлин, 21 мая. Вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов скончался на 93-м году жизни. Народный художник СССР умер в немецкой клинике.

Печальную новость о том, что Таир Салахов ушел из жизни, сообщила СМИ его дочь. О причине смерти народного художника СССР пока не сообщается.

Салахов был знаменитым советским, азербайджанским и российским живописцем, автором портретов прославленных композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева и др. Его кисти принадлежат такие творения, как цикл картин о нефтяниках Азербайджана («С вахты», «Над Каспием», «Утро на Каспии» и другие).

Театральный художник и педагог Таир Салахов был автором декорации к спектаклям, а также принимал непосредственное участие в реставрации московского храма Христа Спасителя.

ссср германия смерть гибель художник Салахов
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 91164 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 69685 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 49320 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 46725 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 44128 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Общество / Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
Рейтинг@Mail.ru