Министр обороны России Сергей Шойгу отмечает день рождения

Москва, 21 мая. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 мая отмечает 66-летие. Он находится на госслужбе уже почти 30 лет.

Прошедший год выдался для министра особенно напряженным, так как именно Министерство обороны РФ оказывало помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. В кратчайшие сроки были возведены мобильные госпитали. Кроме того, совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи была разработана вакцина от COVID-19 «Спутник V».

Сергей Шойгу отдал почти 30 лет государственной службе, и весь список достижений министра охватить невозможно.

Большую часть карьеры он возглавлял созданное им же Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Это ведомство завоевало репутацию самого эффективного в мире.