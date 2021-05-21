Около 90% мороженого в РФ признали некачественным

Москва, 21 мая. Порядка 90% представленного на российском рынке мороженого не соответствует качеству, сообщили в пресс-службе «Общественной потребительской инициативы».

Материалы независимых экспертиз Роспотребнадзора и Роскачества легли в основу мониторинга. Выяснилось, что менее 10% российского мороженого не имеют никаких нареканий. В продукции различных марок выявили такие нарушения, как наличие антибиотиков и крахмала в составе, завышенное или заниженное содержание сухого молочного остатка и другие, пишут «Известия».

Недавно мороженое включили в список опасных для здоровья продуктов. Этот продукт, помимо большого количества сахара, содержит много жира. Вместо мороженого рекомендуется употреблять фрукты. При этом новый рецепт холодного десерта может замедлить процесс старения. Лакомство готовят не из сливок и молока, а из пахты, пишет «Ридус».