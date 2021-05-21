Болгары ждут от Байдена возвращения Аляски под суверенитет России

София, 21 мая. Президент США Джо Байден осознал, что Вашингтон не сможет остановить строительство «Северного потока — 2», рассуждают болгары после отказа Белого дома от санкций против проекта.

Вашингтон отказался вводить ограничения против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода «Северный поток — 2». Болгарские пользователи считают, что США таким образом «преклонили колени перед военной мощью России».

«Ожидаемо. Следующий шаг Байдена — вернуть Аляску русским», — отметил комментатор с ником tacheaux.

Ранее болгары раскритиковали высылку дипломата РФ из Северной Македонии в знак солидарности с действиями Чехии. Пользователи Сети назвали македонцев неблагодарными, поскольку советское руководство дало их народу независимость, вернуло язык и религию.