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21 мая 10:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
Общество
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
09:54
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Сергей Соловьев назвал смешной историей рассказы Елены Прокловой о домогательствах

Шоу-бизнес
Сергей Соловьев назвал смешной историей рассказы Елены Прокловой о домогательствах
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 21 мая. Режиссер и сценарист Сергей Соловьев высказался об откровениях актрисы Елены Прокловой, заявившей о пережитых в юном возрасте домогательствах.

Проклова поделилась скандальными откровениями в эфире шоу «Секрет на миллион». Она рассказала, что пережила домогательства как мнимум дважды — в 12 и в 15 лет. Во втором случае, по словам актрисы, это был известный артист, заставлявший ее прикасаться к своему мужскому достоинству.

«Это смешная история! Моя знакомая актриса по телевизору говорила, что некий человек говорил ей про любовь, заставлял держать свой [половой орган]. Артистке было противно, поэтому она решила рассказать об этом незнакомым людям. Это маразм!» — прокомментировал эти рассказы Соловьев в эфире YouTube-канала «RTVI Развлечения».

Многие коллеги осудили 67-летнюю Елену Проклову за откровения о домогательствах. Некоторые даже предполагали, что актрисе заплатили за громкие рассказы, вызвавшие такой крупный скандал. При этом эксперт по мимике и жестам, изучив запись передачи с участием Прокловой, заявил, что актриса говорит правду.

соловьев домогательства проклова
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Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Соловьев назвал смешной историей рассказы Елены Прокловой о домогательствах
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