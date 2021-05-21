Сергей Соловьев назвал смешной историей рассказы Елены Прокловой о домогательствах

Москва, 21 мая. Режиссер и сценарист Сергей Соловьев высказался об откровениях актрисы Елены Прокловой, заявившей о пережитых в юном возрасте домогательствах.

Проклова поделилась скандальными откровениями в эфире шоу «Секрет на миллион». Она рассказала, что пережила домогательства как мнимум дважды — в 12 и в 15 лет. Во втором случае, по словам актрисы, это был известный артист, заставлявший ее прикасаться к своему мужскому достоинству.

«Это смешная история! Моя знакомая актриса по телевизору говорила, что некий человек говорил ей про любовь, заставлял держать свой [половой орган]. Артистке было противно, поэтому она решила рассказать об этом незнакомым людям. Это маразм!» — прокомментировал эти рассказы Соловьев в эфире YouTube-канала «RTVI Развлечения».

Многие коллеги осудили 67-летнюю Елену Проклову за откровения о домогательствах. Некоторые даже предполагали, что актрисе заплатили за громкие рассказы, вызвавшие такой крупный скандал. При этом эксперт по мимике и жестам, изучив запись передачи с участием Прокловой, заявил, что актриса говорит правду.