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21 мая 10:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
Общество
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
09:54
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Зрители будут допущены на матчи ЧМ-2021 в Риге

Спорт
Зрители будут допущены на матчи ЧМ-2021 в Риге
Global Look Press  /  Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Рига, 21 мая. Болельщикам разрешили присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею, который стартует в Латвии.

Решение о допуске зрителей на игры планетарного хоккейного первенства было принято в ходе внеочередного заседания Сейма Латвии. Об этом сообщает Sputniknews. По информации издания, за допуск болельщиков проголосовали 48 депутатов из 88.

При этом министр здравоохранения Латвии Даниэлс Павлютс выступил против проведения матчей ЧМ-2021 со зрителями. На стадион будут допущены болельщики, которые прошли вакцинацию или недавно переболели COVID-19.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. В турнире примут участие 16 национальных сборных. Российская команда выступит в группе A. Стартовый матч команда Валерия Брагина проведет против сборной Чехии.

Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею включил в заявку на чемпионат мира в Латвии 17 игроков. Об этом сообщила пресс-служба IIHF.
Латвия хоккей зрители ЧМ-2021
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