Зрители будут допущены на матчи ЧМ-2021 в Риге

Рига, 21 мая. Болельщикам разрешили присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею, который стартует в Латвии.

Решение о допуске зрителей на игры планетарного хоккейного первенства было принято в ходе внеочередного заседания Сейма Латвии. Об этом сообщает Sputniknews. По информации издания, за допуск болельщиков проголосовали 48 депутатов из 88.

При этом министр здравоохранения Латвии Даниэлс Павлютс выступил против проведения матчей ЧМ-2021 со зрителями. На стадион будут допущены болельщики, которые прошли вакцинацию или недавно переболели COVID-19.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. В турнире примут участие 16 национальных сборных. Российская команда выступит в группе A. Стартовый матч команда Валерия Брагина проведет против сборной Чехии.

Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею включил в заявку на чемпионат мира в Латвии 17 игроков. Об этом сообщила пресс-служба IIHF.