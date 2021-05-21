Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии



В пятницу, 21 мая, в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг Марии Сафарьянц. Скрипачка, концертмейстер, художественный руководитель фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», заслуженная артистка России рассказывает о возрождении культурной активности в России, в частности в Петербурге, после пандемии.

Читатели и зрители ФАН узнают, как музыканты провели пандемийные месяцы, были ли потери в составе оркестров и фестиваля в целом. Также руководитель фестиваля поделится планами на будущее.

Напомним, международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» под руководством заслуженной артистки России Марии Сафарьянц на протяжении более четверти века держит высочайшую планку одного из самых значимых и любимых фестивалей города. Одна из главных особенностей фестиваля — живое звучание классической музыки в уникальных интерьерах дворцов Санкт-Петербурга. В концертах принимают участие звезды мировой сцены, лучшие российские исполнители.

Концерты фестиваля на протяжении нескольких лет входят в официальную культурную программу ПМЭФ.